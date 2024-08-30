Мирзиёев помиловал более 500 осуждённых в честь Дня независимости Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в преддверии 33-й годовщины независимости республики помиловал более 500 осуждённых. Об этом сообщает агентство «УзА», ссылаясь на соответствующий указ узбекистанского лидера.

Согласно документу, всего помиловано 522 человека. Из них 159 полностью освобождены от наказания, 303 заключённых получили условно-досрочное освобождение, наказание 60 лицам заменено на более мягкое. Среди помилованных — 56 женщин, 19 иностранцев, 233 молодых парней, включая одного несовершеннолетнего и 27 лиц, которые участвовали в деятельности запрещённых организаций.

День независимости Узбекистана, напомним, ежегодно отмечается 1 сентября.