В Грузии заговорили о помиловании Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассматривает план помилования экс-лидера республики Михаила Саакашвили, заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили. Причиной этого он назвал то, что глава государства находится в союзе с политиком и его партией "Единое национальное движение".

"Саломе Зурабишвили сохраняет свой пост благодаря лично Михаилу Саакашвили и "Национальному движению". Вы видели настроения грузинского народа, решение Конституционного суда и парламента относительно её импичмента. Конечно же, у всего этого есть свои обязанности в связи с помилованием, и я уверен, что у неё будут такие планы", — сказал спикер.