В Грузии заговорили о помиловании Саакашвили
Спикер Папуашвили: Президент Грузии Зурабишвили намерена помиловать Саакашвили
Михаил Саакашвили. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассматривает план помилования экс-лидера республики Михаила Саакашвили, заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили. Причиной этого он назвал то, что глава государства находится в союзе с политиком и его партией "Единое национальное движение".
"Саломе Зурабишвили сохраняет свой пост благодаря лично Михаилу Саакашвили и "Национальному движению". Вы видели настроения грузинского народа, решение Конституционного суда и парламента относительно её импичмента. Конечно же, у всего этого есть свои обязанности в связи с помилованием, и я уверен, что у неё будут такие планы", — сказал спикер.
Напомним, Михаила Саакашвили задержали осенью 2022 года, когда он вернулся в Грузию спустя восемь лет отсутствия. Бывшего президента обвинили в превышении должностных полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных средств. В заключении политик постоянно жаловался на ухудшение здоровья и сильно похудел. На этом фоне Владимир Зеленский выслал посла республики и потребовал выдать политика, но в Тбилиси отказались.