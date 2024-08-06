Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 12:00

В Грузии заговорили о помиловании Саакашвили

Спикер Папуашвили: Президент Грузии Зурабишвили намерена помиловать Саакашвили

Михаил Саакашвили. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Михаил Саакашвили. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассматривает план помилования экс-лидера республики Михаила Саакашвили, заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили. Причиной этого он назвал то, что глава государства находится в союзе с политиком и его партией "Единое национальное движение".

"Саломе Зурабишвили сохраняет свой пост благодаря лично Михаилу Саакашвили и "Национальному движению". Вы видели настроения грузинского народа, решение Конституционного суда и парламента относительно её импичмента. Конечно же, у всего этого есть свои обязанности в связи с помилованием, и я уверен, что у неё будут такие планы", — сказал спикер.

Испугавшийся признания иноагентом Саакашвили из тюрьмы призвал грузин атаковать
Испугавшийся признания иноагентом Саакашвили из тюрьмы призвал грузин атаковать

Напомним, Михаила Саакашвили задержали осенью 2022 года, когда он вернулся в Грузию спустя восемь лет отсутствия. Бывшего президента обвинили в превышении должностных полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных средств. В заключении политик постоянно жаловался на ухудшение здоровья и сильно похудел. На этом фоне Владимир Зеленский выслал посла республики и потребовал выдать политика, но в Тбилиси отказались.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Грузия
  • Саломе Зурабишвили
  • Михаил Саакашвили
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров