Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 05:59

Польша предложила Венгрии покинуть Евросоюз и НАТО

Замглавы МИД Польши Бартошевский предложил Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Венгрии предложили выйти из Европейского союза и Североатлантического альянса (НАТО). С такой рекомендацией выступил заместитель главы МИД Польши Теофил Бартошевский.

"Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и якобы плохо к ней относятся. Это, безусловно, антиевропейская, антиукраинская, антипольская политика Венгрии", — цитирует его Polska Agencja Prasowa.

Так Бартошевский отреагировал на слова премьера Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США, Евросоюзу придётся нести ответственность за последствия поддержки украинского конфликта.

Орбан высказался о критикуемой церемонии открытия Игр в Париже
Орбан высказался о критикуемой церемонии открытия Игр в Париже

Напомним, что ранее Орбан также заявил о том, что приказы Запада начинать коллективно ненавидеть Россию сработали в противоположном направлении. Премьер Венгрии добавил, что не удивляется поддержке России со стороны Китая и КНДР, а также позиции Индии, Ирана и Турции, считающих Москву партнёром.

Обложка ©

Unsplash / Szabolcs Toth

Наталья Афонина
  • Новости
  • Венгрия
  • Польша
  • НАТО
  • Виктор Орбан
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров