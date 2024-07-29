Польша предложила Венгрии покинуть Евросоюз и НАТО
Замглавы МИД Польши Бартошевский предложил Венгрии выйти из ЕС и НАТО
Венгрии предложили выйти из Европейского союза и Североатлантического альянса (НАТО). С такой рекомендацией выступил заместитель главы МИД Польши Теофил Бартошевский.
"Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и якобы плохо к ней относятся. Это, безусловно, антиевропейская, антиукраинская, антипольская политика Венгрии", — цитирует его Polska Agencja Prasowa.
Так Бартошевский отреагировал на слова премьера Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США, Евросоюзу придётся нести ответственность за последствия поддержки украинского конфликта.
Напомним, что ранее Орбан также заявил о том, что приказы Запада начинать коллективно ненавидеть Россию сработали в противоположном направлении. Премьер Венгрии добавил, что не удивляется поддержке России со стороны Китая и КНДР, а также позиции Индии, Ирана и Турции, считающих Москву партнёром.
Unsplash / Szabolcs Toth