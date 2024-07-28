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28 июля, 01:31

Орбан высказался о критикуемой церемонии открытия Игр в Париже

Орбан: Церемония открытия Олимпиады показала отсутствие общественной морали

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже продемонстрировала отсутствие общественной морали, обратил внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Общественной морали больше нет, если бы кто-то смотрел церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, он мог бы это увидеть", — цитирует Орбана Világgazdaság.

"Какая убогость": Вице-премьер Италии раскритиковал парижскую церемонию открытия Игр
"Какая убогость": Вице-премьер Италии раскритиковал парижскую церемонию открытия Игр

Церемонию открытия XXXIII Олимпийских летних игр в Париже окрестили худшей в истории из-за обилия полуголых трансвеститов и ЛГБТ*-пародии на "Тайную вечерю". Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отвратительными некоторые эпизоды мероприятия.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Обложка ©

ТАСС / AP / Alexandru Dobre

Анатолий Симоненко
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