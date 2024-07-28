Орбан высказался о критикуемой церемонии открытия Игр в Париже
Орбан: Церемония открытия Олимпиады показала отсутствие общественной морали
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже продемонстрировала отсутствие общественной морали, обратил внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Общественной морали больше нет, если бы кто-то смотрел церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, он мог бы это увидеть", — цитирует Орбана Világgazdaság.
Церемонию открытия XXXIII Олимпийских летних игр в Париже окрестили худшей в истории из-за обилия полуголых трансвеститов и ЛГБТ*-пародии на "Тайную вечерю". Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отвратительными некоторые эпизоды мероприятия.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
ТАСС / AP / Alexandru Dobre