Приказы Запада начинать коллективно ненавидеть Россию сработали в противоположном направлении, а люди понемногу начали поддерживать её. Такое смелое заявление позволил себе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад. Слова политика приводит телеканал М1.

"За последние два года произошёл поворот на 180 градусов. Запад отдал приказ миру выступить против России и поддержать Запад. Но сейчас мы находимся на той стадии, когда все понемногу поддерживают Россию", — заявил венгерский премьер.