Орбан отметил разворот мира от Запада к России
Орбан: Несмотря на указку Запада, мир понемногу встаёт на сторону России
Приказы Запада начинать коллективно ненавидеть Россию сработали в противоположном направлении, а люди понемногу начали поддерживать её. Такое смелое заявление позволил себе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад. Слова политика приводит телеканал М1.
"За последние два года произошёл поворот на 180 градусов. Запад отдал приказ миру выступить против России и поддержать Запад. Но сейчас мы находимся на той стадии, когда все понемногу поддерживают Россию", — заявил венгерский премьер.
Он добавил, что не удивляется поддержке России со стороны Китая и КНДР, а также позиции Индии, Ирана и Турции, считающих Москву партнёром.
Виктор Орбан будто специально продолжает злить ЕС, руководство которого уже давно точит зубы на венгерского политика, ища способы отстранить Венгрию от председательства. Он также указал на то, что, стремясь изолировать Россию, США и Евросоюз изолировали в итоге сами себя, утратив признание стран Глобального Юга. При этом, заметил Орбан, такие попытки даже не помешали РФ, которая сумела адаптироваться ко всем западным санкциям и политике изоляционизма.
Life.ru