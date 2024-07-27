В ЕС заявили, что Европа одной ногой уже наступила в газовый "капкан" России

Депутат Европарламента от Нидерландов Том Берендсен обратил внимание, что Европа вполне может впасть в зависимость от газовых поставок из РФ и таким образом вновь застрять в "ловушке" России. Соответствующее заявление размещено на сайте Европарламента.

По его словам, объём поставок российского газа в страны Европы в мае 2024 года вырос на 30% в сравнении с показателями сентября 2022 г. Кроме того, заманчивая цена на энергоресурс отразилась на том, что европейские лидеры не желают искать других поставщиков.