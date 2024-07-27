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27 июля, 12:27

В ЕС заявили, что Европа одной ногой уже наступила в газовый "капкан" России

Депутат Берендсен: ЕС не сможет стать независимым от газа из России к 2027 году

Депутат Европарламента от Нидерландов Том Берендсен обратил внимание, что Европа вполне может впасть в зависимость от газовых поставок из РФ и таким образом вновь застрять в "ловушке" России. Соответствующее заявление размещено на сайте Европарламента.

По его словам, объём поставок российского газа в страны Европы в мае 2024 года вырос на 30% в сравнении с показателями сентября 2022 г. Кроме того, заманчивая цена на энергоресурс отразилась на том, что европейские лидеры не желают искать других поставщиков.

"Подобные решения делают невозможным в краткосрочной перспективе достижение поставленной Комиссией цели — стать независимым от российского газа к 2027 году. В более долгосрочной перспективе мы рискуем снова попасть в ту же ловушку, что и до 2022 года", написал голландский депутат.

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Громкие заявления о солидарности и коллективном отказе стран от поставок российского газа оказались лишь нелепыми небылицами. Зависимость от энергоресурсов из России не только не уменьшилась, но и теперь бьёт свои же рекорды, поскольку ещё в мае Россия отправила в Европу 46% от объёма своего экспортного СПГ. Непонятно, на что рассчитывали в Европе тогда, но сейчас ЕС пытается найти лазейку, чтобы продлить транзит газа из РФ через Украину в 2025 году, поскольку действующее соглашение об этом истекает в конце 2024 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MVelishchuk

Владимир Озеров
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