В Рио-де-Жанейро состоялась встреча глав финансовых ведомств и центробанков стран "Группы двадцати" (G20). Как передаёт агентство Reuters, по словам присутствовавшего на этом мероприятии руководителя Министерства финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен, Вашингтон добивается от Евросоюза гарантий того, что активы России на Западе останутся замороженными на протяжении длительного времени.

Американский высокопоставленный чиновник сообщила, что это нужно, чтобы прибыль от этих средств оказалась достаточной для выплаты кредита до достижения мира на Украине и была достаточной для компенсации причинённого киевскому режиму ущерба. В то же время она подчеркнула, что входящие в G7 ("Большая семёрка") государства уже к октябрю текущего года могут завершить работу над предоставлением украинским властям займа в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного российскими активами.