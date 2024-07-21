Эрдоган выдал подлый план мести ЕС за "мирную миссию" Орбана
Эрдоган: Евросоюз просчитывает, как отстранить Венгрию от председательства
Евросоюз создаёт план по отстранению Венгрии от председательства в организации. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращению из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).
"Теперь они просчитывают, как отстранить Венгрию от ротационного председательства в ЕС", — сказал Эрдоган.
Как сообщал Life.ru, лидер Венгрии Виктор Орбан начал "мирную миссию" по решению украинского вопроса. В ходе неё он посетил Украину, Россию, Китай и США. В ЕС такой душевный порыв президента не оценили. В организации сразу начали обсуждать бойкот встречи глав европейских МИД, которую собирал Будапешт. Кроме того, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии объединения в Венгрию.
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