Трансатлантическое общество — США и Европейский союз — утратили признание стран Глобального Юга и оказались изолированными из-за собственной позиции по Украине. Об этом заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан, недавно посетивший Киев, Москву и Пекин в рамках "мирной миссии".

"Я предлагаю начать обсуждение <...> начала скоординированного политического наступления на Глобальный Юг, признание которого мы потеряли в связи с нашей позицией по войне на Украине, что в итоге привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества", — говорится в отчёте венгерского премьера.