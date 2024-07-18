Орбан заявил, что позиция ЕС и США по Украине привела к их глобальной изоляции
Орбан: США и ЕС утратили признание Глобального Юга из-за позиции по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Трансатлантическое общество — США и Европейский союз — утратили признание стран Глобального Юга и оказались изолированными из-за собственной позиции по Украине. Об этом заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан, недавно посетивший Киев, Москву и Пекин в рамках "мирной миссии".
"Я предлагаю начать обсуждение <...> начала скоординированного политического наступления на Глобальный Юг, признание которого мы потеряли в связи с нашей позицией по войне на Украине, что в итоге привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества", — говорится в отчёте венгерского премьера.
Напомним, что Виктор Орбан взялся проводить "мирную миссию" по урегулированию конфликта на Украине. В ходе неё он уже успел посетить столицы Украины, России, Китая и Штатов. Это вызвало такое негодование среди руководства Евросоюза, что там начал обсуждаться бойкот встречи глав европейских МИД, организацией которой занимался Будапешт. Более того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в венгерскую столицу. Орбан тем временем в рамках своей миссии составил отчёт, где назвал ключевых игроков международной политики, способных оказать влияние на разрешение кризиса на Украине.