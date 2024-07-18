Орбан назвал "игроков", которым по силам повлиять на разрешение конфликта на Украине
Орбан: США, ЕС, КНР и Турция способны повлиять на разрешение конфликта на Украине
Соединённые Штаты, Евросоюз (ЕС), Турция и Китай являются "игроками", способными повлиять на разрешение украинского конфликта. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в письме главе Европейского совета Шарлю Мишелю по итогам своей "мирной миссии" в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон.
"Есть три глобальных игрока, которые могут влиять на развитие событий: ЕС, США и Китай. Также нужно принять во внимание Турцию как единственного успешного посредника между Украиной и Россией", — говорится в послании главы венгерского кабмина.
Вместе с тем Орбан отметил, что Пекин заинтересован в содействии урегулированию конфликта. Однако для этого китайская сторона должна убедиться в возможном успехе своих усилий. По словам венгерского премьера, в настоящее время власти КНР не видят такой возможности. Также Орбан считает, что ЕС следует начать переговоры с Пекином по проведению следующей мирной конференции по Украине.
Напомним, что Орбан взял на себя "мирную миссию" по разрешению украинского конфликта, в ходе которой уже побывал в Киеве, Москве, Пекине и Вашингтоне. Это настолько не понравилось остальным лидерам стран ЕС, что среди них стал обсуждаться вопрос бойкота встречи руководителей европейских Министерств иностранных дел, которую организовывал Будапешт. Кроме того, Урсула фон дер Ляйен отменила поездку коллегии Еврокомиссии в столицу Венгрии.