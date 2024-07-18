Орбан назвал "игроков", которым по силам повлиять на разрешение конфликта на Украине

Соединённые Штаты, Евросоюз (ЕС), Турция и Китай являются "игроками", способными повлиять на разрешение украинского конфликта. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в письме главе Европейского совета Шарлю Мишелю по итогам своей "мирной миссии" в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон.

"Есть три глобальных игрока, которые могут влиять на развитие событий: ЕС, США и Китай. Также нужно принять во внимание Турцию как единственного успешного посредника между Украиной и Россией", — говорится в послании главы венгерского кабмина.