В Кремле высказались об идее Турции о создании "платформы мира" по Украине
Песков: Кремль поддерживает идею Турции о создании "платформы мира" по Украине
Кремль поддерживает идею Анкары о создании "платформы мира" для урегулирования ситуации на Украине. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение главы МИД Турции Хакана Фидана.
"Конечно же, мы никогда не отказывались от переговоров. Наоборот, мы были сторонниками переговоров с участием всех заинтересованных сторон. Пока такой платформы нет, здесь можно с господином Фиданом только согласиться", — сказал он в разговоре с журналистами.
Песков также подчеркнул, что глава государства Владимир Путин придерживается предпочтительности политико-дипломатических шагов по решению конфликта на Украине.
На днях министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал создать "платформу мира" по Украине. Он также отметил, что конфликт, перешедший в разряд прокси-войны, стал ещё более ожесточённым с применением вооружений обеими сторонами.
Unsplash / belart84