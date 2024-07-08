В Кремле высказались об идее Турции о создании "платформы мира" по Украине

Кремль поддерживает идею Анкары о создании "платформы мира" для урегулирования ситуации на Украине. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение главы МИД Турции Хакана Фидана.

"Конечно же, мы никогда не отказывались от переговоров. Наоборот, мы были сторонниками переговоров с участием всех заинтересованных сторон. Пока такой платформы нет, здесь можно с господином Фиданом только согласиться", — сказал он в разговоре с журналистами.

Песков также подчеркнул, что глава государства Владимир Путин придерживается предпочтительности политико-дипломатических шагов по решению конфликта на Украине.