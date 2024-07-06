В Турции выступили за создание "платформы мира" для урегулирования конфликта на Украине
Глава МИД Турции Фидан призвал создать "платформу мира" по Украине
Хакан Фидан. Обложка © Kremlin.ru
Турция выступает за создание "платформы мира" по Украине с широкой вовлечённостью международного сообщества. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан, выступая на заседании Совета глав МИД Организации тюркских государств в азербайджанской Шуше. Дипломат указал на немалое вооружение сторон конфликта и их "более агрессивное" поведение.
"Мы выступаем за широкое распространение инициатив по установлению мира, создание платформы мира с широкой вовлечённостью стран и дипломатии. Будучи странами, которые затронул этот конфликт, мы должны выступать с единых позиций", — отметил дипломат.
Ранее Хакан Фидан заявил о риске перерастания конфликта на Украине в ядерную войну. По его словам, цена продолжающихся боевых действий высока как для региона, так и для всего мира.