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6 июля, 09:34

В Турции выступили за создание "платформы мира" для урегулирования конфликта на Украине

Глава МИД Турции Фидан призвал создать "платформу мира" по Украине

Хакан Фидан. Обложка © Kremlin.ru

Хакан Фидан. Обложка © Kremlin.ru

Турция выступает за создание "платформы мира" по Украине с широкой вовлечённостью международного сообщества. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан, выступая на заседании Совета глав МИД Организации тюркских государств в азербайджанской Шуше. Дипломат указал на немалое вооружение сторон конфликта и их "более агрессивное" поведение.

"Мы выступаем за широкое распространение инициатив по установлению мира, создание платформы мира с широкой вовлечённостью стран и дипломатии. Будучи странами, которые затронул этот конфликт, мы должны выступать с единых позиций", — отметил дипломат.

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Ранее Хакан Фидан заявил о риске перерастания конфликта на Украине в ядерную войну. По его словам, цена продолжающихся боевых действий высока как для региона, так и для всего мира.

Матвей Константинов
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