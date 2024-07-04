Путин ответил на вопрос Life.ru о том, кто мешает отношениям РФ и Турции

Отношениям России и Турции помогает политическая воля президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а что мешает —всем "хорошо известно". Так президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента Life.ru о том, что способствует развитию партнёрства между нашими странами, а что является препятствием.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос Life.ru о том, что способствует и что препятствует развитию отношений РФ и Турции. Видео © Life.ru

"Кто нам мешает — хорошо известно. Что помогает — политическая воля Эрдогана. <...> Интерес [к сотрудничеству] есть, есть вещи объективного характера, не связанные с тем, что нам кто-то мешает. Все вопросы решаемы", — рассказал президент на пресс-конференции по итогам ШОС.