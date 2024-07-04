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4 июля, 14:47

Путин ответил на вопрос Life.ru о том, кто мешает отношениям РФ и Турции

Путин: Всем хорошо известно о том, кто мешает отношениям России и Турции

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Отношениям России и Турции помогает политическая воля президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а что мешает —всем "хорошо известно". Так президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента Life.ru о том, что способствует развитию партнёрства между нашими странами, а что является препятствием.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос Life.ru о том, что способствует и что препятствует развитию отношений РФ и Турции. Видео © Life.ru

"Кто нам мешает — хорошо известно. Что помогает — политическая воля Эрдогана. <...> Интерес [к сотрудничеству] есть, есть вещи объективного характера, не связанные с тем, что нам кто-то мешает. Все вопросы решаемы", — рассказал президент на пресс-конференции по итогам ШОС.

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Напомним, что Владимир Путин находится с официальным визитом в Астане, где проходил саммит ШОС, и уже провёл ряд двусторонних переговоров, в частности с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Ранее в Кремле сообщали, что российский лидер планирует нанести визит и турецкому коллеге, как только обе стороны определятся с графиком.

Александр Юнашев
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