В Турции заявили об угрозе расширения украинского конфликта в ядерную войну

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предупредил, что конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну. Об этом политический деятель заявил в эфире телеканала Habertürk.

По его словам, цена продолжающихся боевых действий высока как для региона, так и для всего мира. Он подчеркнул, что этот риск может разрастаться, в том числе географически.

"На повестку дня может встать вопрос о возможности применения ядерного оружия", — заявил Фидан.

Дипломат также отметил, что передал президенту РФ Владимиру Путину во время последней встрече в Москве 11 июня послание турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по этому поводу. Тогда турецкая делегация донесла до российской стороны необходимость мирного урегулирования конфликта на Украине, а уже через два дня Путин по пунктам перечислил условия, при которых Россия прекратит специальную военную операцию.