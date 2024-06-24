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Регион
24 июня, 18:42

В Турции заявили об угрозе расширения украинского конфликта в ядерную войну

Глава МИД Турции Фидан: Конфликт на Украине чреват разрастанием до ядерной войны

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предупредил, что конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну. Об этом политический деятель заявил в эфире телеканала Habertürk.

По его словам, цена продолжающихся боевых действий высока как для региона, так и для всего мира. Он подчеркнул, что этот риск может разрастаться, в том числе географически.

"На повестку дня может встать вопрос о возможности применения ядерного оружия", — заявил Фидан.

Дипломат также отметил, что передал президенту РФ Владимиру Путину во время последней встрече в Москве 11 июня послание турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по этому поводу. Тогда турецкая делегация донесла до российской стороны необходимость мирного урегулирования конфликта на Украине, а уже через два дня Путин по пунктам перечислил условия, при которых Россия прекратит специальную военную операцию.

Глава МИД Турции: Анкара продолжит прикладывать усилия для мира на Украине
Глава МИД Турции: Анкара продолжит прикладывать усилия для мира на Украине

Напомним, Хакан встречался 11 июня текущего года с Путиным в Кремле. Во время переговоров глава государства подчеркнул, что Москва благодарна Анкаре за настрой на скорейшее мирное урегулирование вооружённого конфликта на Украине.

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kremlin.ru

Алексей Соловьёв
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