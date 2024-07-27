Орбан снова разозлил Запад откровением о России Орбан заявил, что Россия адаптировалась к санкциям и показывает гибкость 27 июля, 10:25 Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / АР

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Россия очень хорошо адаптировалась к санкциям Запада и даже сумела сделать огромный рывок вперёд во многих сферах. Об этом политик рассказал в ходе своей речи в румынском городе Бэиле-Тушнад, его выступление показал телеканал М1.

"Россия с 2014 года усвоила уроки. И не только усвоила, но и превратила их в действия. Они провели необходимое развитие IT и банковского сектора, поэтому российская финансовая система не сломалась. Они развили способность адаптироваться", — поделился Орбан.

Он привёл в пример тот факт, что Россия не смогла импортировать из-за введённых ограничений западную сельхозпродукцию, но за пару лет стала мировым лидером по поставке за рубеж продуктов питания. Также Орбан назвал ложным утверждение, что РФ — это "жёсткая неосталинистская автократия". Премьер уверен, что Москва показывает прекрасную техническую, экономическую и общественную гибкость по многим вопросам.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан в письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю призвал возобновить дипломатические отношения с Россией. По его словам, Запад стал виновником того, что украинский конфликт так разгорелся.

Авторы Татьяна Миссуми