Орбан призвал Европу восстановить дипотношения с Москвой

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю призвал возобновить дипломатические отношения с Россией, пишет газета Bild со ссылкой на текст послания.

"Ниже вы найдёте краткую оценку моих недавних дискуссий с лидерами Украины, России, Китая, Турции и [бывшим] президентом [США] Дональдом Трампом, а также некоторые предложения на ваше рассмотрение", — написал Орбан в письме.

Премьер Венгрии предполагает, что в будущем интенсивность конфликта на Украине возрастёт. Также Орбан высказался за переговоры с Китаем о мирной конференции для урегулирования украинского конфликта и за "политическое наступление" на Глобальный Юг, чьё уважение Запад потерял из-за позиции по Украине.

Послание, как отмечает газета, состоит из десяти пунктов с разделами, его объём — полторы страницы формата А4.