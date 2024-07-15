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15 июля, 20:39

Орбан призвал Европу восстановить дипотношения с Москвой

Bild: Орбан в письме к главе Евросовета призвал восстановить дипотношения с РФ

Виктор Орбан. Обложка © X / Orbán Viktor

Виктор Орбан. Обложка © X / Orbán Viktor

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю призвал возобновить дипломатические отношения с Россией, пишет газета Bild со ссылкой на текст послания.

"Ниже вы найдёте краткую оценку моих недавних дискуссий с лидерами Украины, России, Китая, Турции и [бывшим] президентом [США] Дональдом Трампом, а также некоторые предложения на ваше рассмотрение", — написал Орбан в письме.

Премьер Венгрии предполагает, что в будущем интенсивность конфликта на Украине возрастёт. Также Орбан высказался за переговоры с Китаем о мирной конференции для урегулирования украинского конфликта и за "политическое наступление" на Глобальный Юг, чьё уважение Запад потерял из-за позиции по Украине.

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Послание, как отмечает газета, состоит из десяти пунктов с разделами, его объём — полторы страницы формата А4.

Ранее стало известно, что Орбан отправил всем лидерам стран ЕС свой мирный план по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают содержания писем венгерского политика.

Артур Лапсаков
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