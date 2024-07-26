"Обстановка жутчайшая": Над Орбаном глумятся за посещение России, заявили в Кремле

Весь Европейский союз (ЕС) издевается над премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за его визита в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это вот эти люди, которые заявляют себя центром цивилизации, которые заявляют себя золотым миллиардом. Понимаете, то есть в этом плане обстановка жутчайшая", — сказал он на "Фестивале новых медиа".