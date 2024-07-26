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26 июля, 10:11

"Обстановка жутчайшая": Над Орбаном глумятся за посещение России, заявили в Кремле

Песков: Евросоюз глумится над премьером Венгрии Орбаном за его визит в Москву

Весь Европейский союз (ЕС) издевается над премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за его визита в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это вот эти люди, которые заявляют себя центром цивилизации, которые заявляют себя золотым миллиардом. Понимаете, то есть в этом плане обстановка жутчайшая", — сказал он на "Фестивале новых медиа".

Орбан заявил, что позиция ЕС и США по Украине привела к их глобальной изоляции
Орбан заявил, что позиция ЕС и США по Украине привела к их глобальной изоляции

Напомним, что премьер-министр Виктор Орбан после вступления Венгрии в должность председателя ЕС пытается решить украинский вопрос, он начал "мирную миссию", в рамках которой посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. Позже стало известно, что в связи с этим страны ЕС намерены игнорировать встречи глав европейских МИД под эгидой Венгрии. В Германии заявили, что Орбан своей поездкой в РФ сорвал планы Евросоюза по Украине.

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Life.ru

Николай Рюмин
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