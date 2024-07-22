В Германии заявили, что Орбан своей поездкой в Москву сорвал планы Евросоюза по Украине

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан своей поездкой в Москву и переговорами с президентом России Владимиром Путиным спутал карты Евросоюзу, не позволив европейским лидерам продемонстрировать единогласную поддержку Украины в ЕС. Об этом говорится в материале немецкой новостной службы Tagesschau.