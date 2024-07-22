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22 июля, 12:57

В Германии заявили, что Орбан своей поездкой в Москву сорвал планы Евросоюза по Украине

Tagesschau: Визит Орбана в Москву не позволил ЕС проявить единство по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Life.ru

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан своей поездкой в Москву и переговорами с президентом России Владимиром Путиным спутал карты Евросоюзу, не позволив европейским лидерам продемонстрировать единогласную поддержку Украины в ЕС. Об этом говорится в материале немецкой новостной службы Tagesschau.

"С точки зрения Еврокомиссии, Орбан нанёс ущерб попыткам ЕС выступить единым фронтом в политике в отношении Украины",пишет издание.

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Напомним, что венгерский лидер Виктор Орбан начал действовать в рамках собственной "миссии мира" по урегулированию украинского кризиса. С этой целью он уже побывал в Киеве, Москве, Пекине, а также посетил Соединённые Штаты. Казалось бы — прекрасное устремление к миру, но вот среди глав ЕС оно отнюдь не вызвало восторга. В организации стали говорить о бойкоте встреч, за организацию которых отвечал Будапешт. Помимо этого, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила поездку коллегии ЕК в Венгрию.

Юрий Лысенко
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