«Самый точный экономист в мире» предсказал исход выборов в США
Экономист Барро: На предстоящих выборах президента США, вероятно, победит Трамп
На предстоящих президентских выборах в США, вероятно, победит Дональд Трамп, и республиканцы будут контролировать обе палаты Конгресса. Такой прогноз озвучил аналитик Кристоф Барро, издание Business Insider (BI) называет его «самым точным экономистом в мире».
Как считает Барро, экономика США будет расти при любом исходе. Специалист уверен, что рост ВВП сейчас сдерживает неопределённость, связанная с предвыборной гонкой. Также в случае победы Трампа он ожидает первоначальный шоковый скачок доходности 10-летних облигаций как минимум до 4,5%.
Вместе с тем экономист расписал альтернативный сценарий, в котором победит Камала Харрис. В таком случае Конгресс будет разделён, но это мало что изменит для экономик.
Между тем ровно неделя остаётся до выборов президента в США. Ранее Трамп заинтриговал американцев обещанием раскрыть свой «маленький секрет» после выборов, а Харрис тем временем заполучила поддержку очередной звезды. Тем временем американцы массово отписываются от СМИ, которые хотят сохранить нейтралитет. США разделены на два лагеря, и после выборов у них может начаться собственный майдан.
TACC / EPA, AP