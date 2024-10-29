Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 10:21

«Самый точный экономист в мире» предсказал исход выборов в США

Экономист Барро: На предстоящих выборах президента США, вероятно, победит Трамп

На предстоящих президентских выборах в США, вероятно, победит Дональд Трамп, и республиканцы будут контролировать обе палаты Конгресса. Такой прогноз озвучил аналитик Кристоф Барро, издание Business Insider (BI) называет его «самым точным экономистом в мире».

Как считает Барро, экономика США будет расти при любом исходе. Специалист уверен, что рост ВВП сейчас сдерживает неопределённость, связанная с предвыборной гонкой. Также в случае победы Трампа он ожидает первоначальный шоковый скачок доходности 10-летних облигаций как минимум до 4,5%.

Вместе с тем экономист расписал альтернативный сценарий, в котором победит Камала Харрис. В таком случае Конгресс будет разделён, но это мало что изменит для экономик.

Между тем ровно неделя остаётся до выборов президента в США. Ранее Трамп заинтриговал американцев обещанием раскрыть свой «маленький секрет» после выборов, а Харрис тем временем заполучила поддержку очередной звезды. Тем временем американцы массово отписываются от СМИ, которые хотят сохранить нейтралитет. США разделены на два лагеря, и после выборов у них может начаться собственный майдан.

Выборы в США 2024: дата, кандидаты, кто победит на выборах в Америке
Выборы в США 2024: дата, кандидаты, кто победит на выборах в Америке
Обложка ©

TACC / EPA, AP

Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Выборы в США
  • Дональд Трамп
  • Камала Харрис
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar