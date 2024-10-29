«Самый точный экономист в мире» предсказал исход выборов в США

На предстоящих президентских выборах в США, вероятно, победит Дональд Трамп, и республиканцы будут контролировать обе палаты Конгресса. Такой прогноз озвучил аналитик Кристоф Барро, издание Business Insider (BI) называет его «самым точным экономистом в мире».

Как считает Барро, экономика США будет расти при любом исходе. Специалист уверен, что рост ВВП сейчас сдерживает неопределённость, связанная с предвыборной гонкой. Также в случае победы Трампа он ожидает первоначальный шоковый скачок доходности 10-летних облигаций как минимум до 4,5%.