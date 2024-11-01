Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 19:30

Чисто американская традиция: Словам Трампа о связи с Россией нашли новую трактовку

Политолог Дробницкий: Трамп в интервью Карлсону не сказал ничего нового о России

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий оценил громкое заявление Дональда Трампа по поводу связи с РФ. По его мнению, кандидат в президенты США от республиканцев не сказал ничего нового, когда назвал «больными» всех, кто считает его другом России. Он так делал и раньше.

Напомним, 31 октября Трамп дал большое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. Однако сенсации в этом, по мнению Дробницкого, никакой нет. Это чисто американская традиция разговаривать с журналистами перед выборами.

Последний туз: Зачем Трамп провозгласил себя врагом России и разрушителем «Северного потока»
Последний туз: Зачем Трамп провозгласил себя врагом России и разрушителем «Северного потока»

«Нужно постоянно похваляться, нужно показывать, какой ты крутой. На деле это был такой большой долгий таунхолл — поговорить с избирателями, сказать, что всё хорошо, мы завтра победим, начнём делать Америку снова великой», — заявил собеседник 360.ru.

Кроме этого, кандидат от республиканцев в интервью Карлсону отметился и другими заявлениями. В частности, Трамп пообещал поссорить Россию с Китаем и заявил, что именно он уничтожил «Северный поток — 2».

Обложка ©

kremlin.ru

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Такер Карлсон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar