Чисто американская традиция: Словам Трампа о связи с Россией нашли новую трактовку

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий оценил громкое заявление Дональда Трампа по поводу связи с РФ. По его мнению, кандидат в президенты США от республиканцев не сказал ничего нового, когда назвал «больными» всех, кто считает его другом России. Он так делал и раньше.

Напомним, 31 октября Трамп дал большое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. Однако сенсации в этом, по мнению Дробницкого, никакой нет. Это чисто американская традиция разговаривать с журналистами перед выборами.

«Нужно постоянно похваляться, нужно показывать, какой ты крутой. На деле это был такой большой долгий таунхолл — поговорить с избирателями, сказать, что всё хорошо, мы завтра победим, начнём делать Америку снова великой», — заявил собеседник 360.ru.