Последний туз: Зачем Трамп провозгласил себя врагом России и разрушителем «Северного потока»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью Такеру Карлсону напомнил, что называть его российским шпионом — возмутительно глупо, поскольку именно при нём Штаты заблокировали строительство «Северного потока — 2». Республиканец взял на себя вину за «‎уничтожение» газопровода ради привлечения на свою сторону избирателей, объяснил в беседе с Life.ru политолог Илья Гамбашидзе.

«Трамп — настоящий американский политик из прежних времён, защитник Америки XX века, страж той самой американской мечты. Он сам — олицетворение этой мечты: большой белый миллионер, акула капитализма, мот, который женится на супермоделях и играет в гольф. Он — осколок великого американского прошлого, важнейшая часть которого — противостояние с Россией», — пояснил эксперт.

Гамбашидзе утверждает, что Трамп как настоящий республиканец обязан говорить о России как об «империи зла». Заявления должны звучать как минимум в духе 40-го президента США Рональда Рейгана (в 1983 году он назвал СССР «империей зла» и «центром зла в современном мире»).

Но несчастье Трампа в том, что на нынешнем Западе он — последний защитник уже проигранного безнадёжного дела. Капитализм теперь инклюзивный, на работу принято принимать одноногих лесбиянок*, голосовать — за бесполых существ цвета радуги. Нормальные страны в мире ещё остались — но самой нормальной оказывается Россия. Илья Гамбашидзе Политолог

Разумеется, противники Трампа обвиняют его в том, что он, совершенно нормальный белый мужчина, — за русских. Конечно, он должен, защищая традиции, кричать, что он-то как раз с русскими и воюет, а если не воюет, то заключает выгодные сделки, в отличие от этих, радужных, объяснил специалист.

«Такова уж линия боевого соприкосновения на этих выборах в США», — заключил Гамбашидзе.