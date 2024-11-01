Трамп: Я уничтожил «Северный поток – 2»

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп возмутился критике «больных» людей, которые назвали его «другом России». Американский политик заявил, что именно он смог «уничтожить» российский газопровод «Северного потока – 2».

«Это самый большой газопровод в мире, простирающийся от России до Германии. Я уничтожил его. Никто не мог этого сделать, кроме меня. Я остановил его», — поделился экс-президент в интервью с журналистом Такером Карлсоном.