Трамп: Я уничтожил «Северный поток – 2»
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп возмутился критике «больных» людей, которые назвали его «другом России». Американский политик заявил, что именно он смог «уничтожить» российский газопровод «Северного потока – 2».
«Это самый большой газопровод в мире, простирающийся от России до Германии. Я уничтожил его. Никто не мог этого сделать, кроме меня. Я остановил его», — поделился экс-президент в интервью с журналистом Такером Карлсоном.
Напомним, диверсия на «Севпотоках» произошла 26 сентября 2022 года. Страны Евросоюза начали расследование подрыва. Спустя два года с лишним, виновные так и не были привлечены к ответственности. А недавно Генпрокуратура Германии назвала имя главного подозреваемого в подрыве – это 44-летний водолаз из Киева по имени Владимир Журавлёв. На его задержание уже был выписан ордер, но по удивительному стечению обстоятельств украинец как раз перед этим выехал из Польши, где долгое время жил, и вернулся в родную Незалежную. Тем временем руководитель СВР России уверен, что Штаты и Великобритания напрямую участвовали в диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». А в Кремле говорят, что Россия не откажет в возобновлении поставок газа по трубопроводу, если европейская сторона сделает соответствующий запрос.