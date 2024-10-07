Нарышкин заявил о прямой причастности США и Британии к подрыву «Севпотоков»

Штаты и Великобритания напрямую участвовали в диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил руководитель СВР России Сергей Нарышкин, выступая на 55-м заседании Совета глав органов безопасности и специальных служб стран-членов СНГ.

«СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к этому крупнейшему теракту [на «Северных потоках»]. По имеющимся данным, в его организации, подготовке и проведении были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб», — заявил он.