Нарышкин заявил о прямой причастности США и Британии к подрыву «Севпотоков»
Штаты и Великобритания напрямую участвовали в диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил руководитель СВР России Сергей Нарышкин, выступая на 55-м заседании Совета глав органов безопасности и специальных служб стран-членов СНГ.
«СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к этому крупнейшему теракту [на «Северных потоках»]. По имеющимся данным, в его организации, подготовке и проведении были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб», — заявил он.
Напомним, диверсия на «Севпотоках» произошла 26 сентября 2022 года. Страны Евросоюза начали расследование подрыва, отказав в участии в нём России. Спустя два года с лишним, виновные так и не были привлечены к ответственности. Тем не менее прогресс в деле наблюдается: недавно Генеральная прокуратура Германии назвала имя главного подозреваемого в подрыве, им оказался 44-летний водолаз из Киева по имени Владимир Журавлёв. На его задержание уже был выписан ордер, но по удивительному стечению обстоятельств украинец как раз перед этим выехал из Польши, где долгое время жил, и вернулся в родную Незалежную, откуда большинство его сограждан по понятным причинам пытаются уехать.
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал версию следствия ФРГ, назвав её недостоверной: по мнению дипломата, предположение о том, что пять человек во время попойки внезапно придумали устроить крупный взрыв, не выглядит правдоподобным. Между тем, в Кремле говорят, что Россия не откажет в возобновлении поставок газа по трубопроводу, если европейская сторона сделает соответствующий запрос.
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