Новак выразил готовность России качать газ в Европу по «Северному потоку — 2»
Россия настаивает на проведении международного расследования с участием Москвы по подрывам «Северных потоков». При этом страна готова возобновить поставки газа в Европу по «Северному потоку — 2». Об этом в беседе с журналистами рассказал вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели.
«Мы все прекрасно понимаем, кто был заинтересован в подрывах газопровода. И понятно, что надо оценивать те заявления и те позиции, которые сегодня обозначают некоторые западные страны. Мне кажется, что должно быть международное расследование, которое было бы более объективно, с участием в том числе и России», — считает он.
С его слов, Россия готова будет вновь начать поставлять газ в Европу по «Северному потоку — 2», если оттуда появится соответствующий запрос.
Диверсия на «Северных потоках» произошла 26 сентября 2022 года. Спустя ровно 2 года никому из расследователей так и не удалось найти виновных, а канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор призывает к началу расследования. При этом именно Германия пострадала от инцидента больше остальных, но от возобновления поставок по «Северному потоку — 2» страна отказалась, что ранее называл «шизофренией» президент РФ Владимир Путин.
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