Новак выразил готовность России качать газ в Европу по «Северному потоку — 2»

Россия настаивает на проведении международного расследования с участием Москвы по подрывам «Северных потоков». При этом страна готова возобновить поставки газа в Европу по «Северному потоку — 2». Об этом в беседе с журналистами рассказал вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели.

«Мы все прекрасно понимаем, кто был заинтересован в подрывах газопровода. И понятно, что надо оценивать те заявления и те позиции, которые сегодня обозначают некоторые западные страны. Мне кажется, что должно быть международное расследование, которое было бы более объективно, с участием в том числе и России», — считает он.