Взрыву на «Северных потоках», как и его «слегка затянувшемуся» расследованию, исполнилось 2 года. Виновных найти до сих пор не удалось, однако расплачиваться за инцидент продолжают жители Германии, которая потерпела самые большие убытки от теракта на трубопроводах. Об этом в своём телеграм-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он обратил внимание на то, что Германия, Дания и Швеция не смогли в своих расследованиях добыть какие-либо конкретные результаты. России же так и не позволили ознакомиться с материалами дела, чтобы растянуть процесс и подчистить все хвосты.

Детали до сих пор держат в секрете, а на все запросы российской стороны Запад отвечает отказом. При этом озвученные версии того, как на самом деле всё случилось, иногда получались до смешного нелепыми, в частности, история с гражданскими дайверами. Спикер ГД уверен, что подрыв «Потоков» был идеей президента США Джо Байдена, у которого был мотив — отрезать Западную Европу от дешёвого газа из РФ, заставив покупать его у Штатов по утроенной цене.

«Больше всех пострадала Германия — экономика впала в рецессию, ВВП снизился, сломана производственная модель, сократилось промышленное производство, количество банкротств в стране стало рекордным за последнее десятилетие. Газ сегодня обходится гражданам ФРГ на 84% дороже, чем ранее», — написал Володин.

Таким образом, получается, что за подрыв «Потоков» отвечает теперь не Белый дом, а немецкий народ, на чьи деньги позарились Байден и канцлер Шольц.