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Кабмин ФРГ сообщил о выдаче ордеров на арест по делу «Северных потоков»

25 сентября, 12:46
Газопроводы после подрыва. Обложка © Береговая охрана Швеции

Газопроводы после подрыва. Обложка © Береговая охрана Швеции

В Германии выписаны ордеры на арест нескольких лиц, которые подозреваются в причастности к подрывам «Северного потока» и «Северного потока — 2». Об этом заявил во время брифинга официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Были выданы ордера на арест. Это обычное дело в конституционном государстве, затем должен состояться процесс, а в конце процесса выносится приговор», — уточнил он.

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«Хорошая работа»: Глава МИД Польши в беседе с «Порошенко» рассмеялся, говоря о подрыве «Севпотоков»

Напомним, «Потоки» были подорваны 26 сентября 2022 года. В Европе не стали подключать РФ к расследованию, при этом до сих пор не могут найти виновных. Генпрокуратура ФРГ назвала главного подозреваемого в подрыве трубопровода — 44-летнего украинского дайвера из Киева Владимира Журавлёва. На его арест уже выписали ордер, однако незадолго до этого он уехал из Польши, где жил в последнее время, и вернулся на родину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже сообщил, что версия Германии об инциденте на «Северных потоках» звучит неправдоподобно: якобы пять человек «сидели, выпивали, шутили» и вдруг решили устроить теракт. Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом газопроводов стоят США, а все остальные версии подрывов озвучиваются для отвода глаз.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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