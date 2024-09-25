Кабмин ФРГ сообщил о выдаче ордеров на арест по делу «Северных потоков»

В Германии выписаны ордеры на арест нескольких лиц, которые подозреваются в причастности к подрывам «Северного потока» и «Северного потока — 2». Об этом заявил во время брифинга официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.