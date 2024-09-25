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25 сентября, 15:38

В Германии озвучили ценник за подрыв «Северных потоков»

Spiegel: Операция по подрыву «Северных потоков» стоила почти $300 тысяч

Заказчикам пришлось заплатить около $300 тысяч, чтобы подорвать оба газопровода «Северный поток». Об этом узнал немецкий журнал Spiegel. Как сообщают источники издания, диверсионная группа в основном состояла из гражданских лиц.

По данным СМИ, план операции был одобрен бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. А вот лидер киевского режима Владимир Зеленский, как отмечает журнал, и вовсе не был в курсе грядущих событий. Руководство диверсионной группой, как и подготовку специалистов, на себя якобы взял экс-офицер украинских спецслужб Роман Червинский. При этом финансирование осуществлялось за счёт частных денег.

Кабмин ФРГ сообщил о выдаче ордеров на арест по делу «Северных потоков»
Кабмин ФРГ сообщил о выдаче ордеров на арест по делу «Северных потоков»

Напомним, что «Северные потоки» взорвали 26 сентября 2022 года. В Европе решили оставить Россию «за бортом» расследования, и спустя два года Генпрокуратура ФРГ наконец назвала главного подозреваемого в подрыве трубопроводов — это простой украинский дайвер Владимир Журавлёв, на арест которого был выписан ордер. Однако тот незадолго до этого покинул Польшу, где жил в последнее время, и вернулся на Украину. Президент России Владимир Путин при этом прямым текстом заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что за подрывом газопроводов стоят власти США. Тем временем канцлер ФРГ Олаф Шольц периодически продолжает призывать всех вокруг заняться уже наконец расследованием произошедшего.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Владимир Озеров
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