Заказчикам пришлось заплатить около $300 тысяч, чтобы подорвать оба газопровода «Северный поток». Об этом узнал немецкий журнал Spiegel. Как сообщают источники издания, диверсионная группа в основном состояла из гражданских лиц.

По данным СМИ, план операции был одобрен бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. А вот лидер киевского режима Владимир Зеленский, как отмечает журнал, и вовсе не был в курсе грядущих событий. Руководство диверсионной группой, как и подготовку специалистов, на себя якобы взял экс-офицер украинских спецслужб Роман Червинский. При этом финансирование осуществлялось за счёт частных денег.