Сийярто: Подрыв «Северных потоков» является государственным терроризмом

Диверсия на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», произошедшая 26 сентября 2022 года, является актом государственного терроризма, так как к организации подрыва причастны власти целой страны. Таким мнением на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке поделился министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По словам европейского дипломата, произошедшее является громким скандалом — речь идёт об атаке на критически важную инфраструктуру. Её последствия на себе ощутил весь континент, напомнил глава МИД.