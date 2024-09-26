Сийярто: Подрыв «Северных потоков» является государственным терроризмом
Диверсия на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», произошедшая 26 сентября 2022 года, является актом государственного терроризма, так как к организации подрыва причастны власти целой страны. Таким мнением на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке поделился министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
По словам европейского дипломата, произошедшее является громким скандалом — речь идёт об атаке на критически важную инфраструктуру. Её последствия на себе ощутил весь континент, напомнил глава МИД.
«И если выясняется, что государство или государства имеют какое-то отношение к этой атаке, то это государственный терроризм, и его следует рассматривать именно так», — заявил Сийярто корреспонденту РИА «Новости».
Ранее в Бундестаге заговорили об осведомлённости Берлина о планах Украины ударить по топливным магистралям. Дабы отвести от себя возникшие подозрения, канцлер ФРГ Олаф Шольц вдруг призвал провести беспристрастное расследование диверсии. А спустя некоторое время немецкие власти и вовсе отчитались о выдаче ордеров на арест подозреваемых в подрыве «Севпотоков».
Forsvarskommandoen / Rune Dyrholm