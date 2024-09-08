«Отрицание выглядит иначе»: Власти Германии случайно выдали свою причастность к подрыву «Северных потоков»
Депутат Бундестага заподозрила Берлин в осведомлённости о планах взорвать «СП»
Бурлящий газ над местом подрыва СП. Обложка © Forsvarskommandoen / Rune Dyrholm
Правительство Германии могло знать о планах Украины совершить диверсию на газопроводах «Северные потоки» осенью 2022 года. К такому выводу пришла депутат Бундестага от левых сил Джессика Татти, которой показались подозрительными действия немецких властей.
Всё началось с запроса парламентария кабмину, где народная избранница прямо спросила, знал ли Берлин о предстоящем теракте. Ответ дал МИД республики, заявивший, что кабмин не станет комментировать вопросы, которые находятся в компетенции генпрокурора.
«Отрицание выглядит иначе. Федеральное правительство могло бы просто сказать «нет», если бы оно ничего заранее не знало», — считает Татти.
Напомним, что в середине августа Генпрокуратура ФРГ обнаружила в диверсии на топливных магистралях украинский след. Эту информацию подтвердил и ветеран немецкой разведки Август Ханнинг, дополнив пазл ещё и причастностью Польши. В ответ Киев и Варшава поспешили отвести от себя подозрения, но вышло не особо убедительно.