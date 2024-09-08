Правительство Германии могло знать о планах Украины совершить диверсию на газопроводах «Северные потоки» осенью 2022 года. К такому выводу пришла депутат Бундестага от левых сил Джессика Татти, которой показались подозрительными действия немецких властей.

Всё началось с запроса парламентария кабмину, где народная избранница прямо спросила, знал ли Берлин о предстоящем теракте. Ответ дал МИД республики, заявивший, что кабмин не станет комментировать вопросы, которые находятся в компетенции генпрокурора.