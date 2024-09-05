Путин назвал «шизофренией» отказ Германии запустить нитку «Северного потока — 2»

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке высказал недоумение из-за отказа Берлина запустить оставшуюся нитку «Северного потока — 2». Если бы это было сделано, в Европу тут же бы пошло 27,5 миллиарда кубометров газа, подчеркнул российский лидер.

«Почему они этого не делают? Я не понимаю. Получать через территорию Украины могут, получать через «Турецкий поток» могут, а по нитке, которая идёт по дну Балтийского моря, не могут. На мой взгляд, это какая-то деформация профессиональная. Шизофрения, чушь просто. Почему? Не хотят — не надо», — отметил глава государства.

Кроме того, Путин затруднился охарактеризовать отношение к европейским союзникам, которое показывают Вашингтон и Киев.