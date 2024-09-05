Путин назвал «шизофренией» отказ Германии запустить нитку «Северного потока — 2»
Владимир Путин на ВЭФ. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке высказал недоумение из-за отказа Берлина запустить оставшуюся нитку «Северного потока — 2». Если бы это было сделано, в Европу тут же бы пошло 27,5 миллиарда кубометров газа, подчеркнул российский лидер.
«Почему они этого не делают? Я не понимаю. Получать через территорию Украины могут, получать через «Турецкий поток» могут, а по нитке, которая идёт по дну Балтийского моря, не могут. На мой взгляд, это какая-то деформация профессиональная. Шизофрения, чушь просто. Почему? Не хотят — не надо», — отметил глава государства.
Кроме того, Путин затруднился охарактеризовать отношение к европейским союзникам, которое показывают Вашингтон и Киев.
«Для меня просто непонятно. Взяли, взорвали этот газопровод по дну Балтийского моря — «Северный поток». Взорвали обе нитки «Северного потока» и одну нитку «Северного потока — 2». Кстати говоря, одна-то существует, она в рабочем состоянии, что мешает тому же правительству Германии кнопку нажать, договориться с нами и включить?» — задался вопросом Путин.
Как сообщал Life.ru, газопроводы были подорваны 26 сентября 2022 года. В Европе не стали подключать Россию к расследованию, при этом до сих пор не могут найти виновных. В августе 2024-го Генпрокуратура ФРГ назвала главного подозреваемого в подрыве трубопровода — 44-летнего украинского дайвера из Киева Владимира Журавлёва. На его арест выписали ордер, но незадолго до этого он «почему-то» решил уехать из Польши, где жил в последнее время, и вернулся на родину.