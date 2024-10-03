Спецслужбы России и Азербайджана сорвали провокацию против нашего дипломата

При содействии российских и азербайджанских спецслужб удалось предотвратить провокацию против российского дипломата со стороны США. Об этом рассказал в четверг, 3 октября, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время визита в Баку. Произошедшее он охарактеризовал как «расширение подрывной деятельности по отношению к учреждениям и гражданам наших стран за рубежом».

В чём именно состояла «провокационная угроза» со стороны американцев, Нарышкин раскрывать не стал.