Спецслужбы России и Азербайджана сорвали провокацию против нашего дипломата
Глава СВР Нарышкин: Москва и Баку сорвали провокацию США против дипломата из РФ
При содействии российских и азербайджанских спецслужб удалось предотвратить провокацию против российского дипломата со стороны США. Об этом рассказал в четверг, 3 октября, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время визита в Баку. Произошедшее он охарактеризовал как «расширение подрывной деятельности по отношению к учреждениям и гражданам наших стран за рубежом».
В чём именно состояла «провокационная угроза» со стороны американцев, Нарышкин раскрывать не стал.
Ранее Нарышкин раскрыл планы США по использованию ИИ как оружия. По его словам, это может стать очень серьёзной проблемой для всего человечества. Кроме того, глава СВР раскрыл цели Запада в случае полномасштабного конфликта с Россией. План, по его словам, такой: истощить ресурсы нашей страны, а затем возложить ответственность за произошедшее на Москву.
Kandinsky 3.1 / Life.ru