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14 мая, 14:20

Нарышкин раскрыл цели Запада в случае полномасштабного конфликта с Россией

Нарышкин: Страны Запада попытаются обвинить Россию в полномасштабном конфликте

Западные страны в случае потенциального крупномасштабного конфликта захотят истощить ресурсы России, а также возложить ответственность на Москву за произошедшее. Такое заявление сделал кандидат на должность руководителя Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Действительно, часть политиков-евроатлантистов имеет в виду такую возможность, развязать конфликт больших масштабов с тем, чтобы ответственность за него возложить на Россию и другие государства евразийского пространства", — подчеркнул Нарышкин после консультаций в Совете Федерации.

Кандидат на должность директора СВР добавил, что страны Запада хотят истощить материальные и людские ресурсы государств, которые захотят участвовать в конфликте большего масштаба.

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Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что участие Запада в украинском конфликте вызовет мировую войну. По словам бизнесмена, это обязательно произойдёт, если США и Европа будут вовлечены в конфликт напрямую и решат атаковать российские самолёты в зоне СВО.

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ТАСС / Сергей Булкин

Дарья Нарыкова
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