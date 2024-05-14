Нарышкин раскрыл цели Запада в случае полномасштабного конфликта с Россией

Западные страны в случае потенциального крупномасштабного конфликта захотят истощить ресурсы России, а также возложить ответственность на Москву за произошедшее. Такое заявление сделал кандидат на должность руководителя Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Действительно, часть политиков-евроатлантистов имеет в виду такую возможность, развязать конфликт больших масштабов с тем, чтобы ответственность за него возложить на Россию и другие государства евразийского пространства", — подчеркнул Нарышкин после консультаций в Совете Федерации.

Кандидат на должность директора СВР добавил, что страны Запада хотят истощить материальные и людские ресурсы государств, которые захотят участвовать в конфликте большего масштаба.