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"Будет третья мировая!": Миллиардер предостерёг Запад от атак на российские самолёты на Украине

Миллиардер Сакс: Участие Запада в украинском конфликте вызовет мировую войну

16 апреля, 08:46
В США боятся третьей мировой войны из-за возможного участия Вашингтона в украинском конфликте. Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

В США боятся третьей мировой войны из-за возможного участия Вашингтона в украинском конфликте. Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Третья мировая война неминуемо начнётся, если Запад напрямую начнёт участвовать в украинском конфликте и осмелится атаковать российские самолёты в зоне СВО. Об этом написал в соцсети Х американский миллиардер Дэвид Сакс, отвечая на пост бизнесмена Билла Экмана, который призвал западные страны защитить небо Украины ради безопасности во всём мире.

"Если вы имеете в виду бесполётную зону, то это значит сбивать российские самолёты. И мир уже вступил бы в третью мировую войну", — подчеркнул Сакс, критикуя Экмана.

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Ранее американский бизнесмен Илон Маск согласился с политологом Беном Шапиро, который сообщил о риске третьей мировой войны из-за "полной глупости" нынешнего президента США Джо Байдена. Шапиро также утверждал, что Вашингтон "готов встать на порог войны с ядерной державой путём принятия Украины в НАТО", что повлечёт прямое столкновение.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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