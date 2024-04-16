Вашингтон превратил Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ. Об заявил глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя доклад американского Госдепа о реализации соглашений в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН).

Дипломат сообщил, что Вашингтон позиционирует себя как блюстителя ключевых договорённостей в области КВРН и менторски расставляет оценки остальным. В то же время американцев нисколько не смущает, что с их подачи была уничтожена опиравшаяся на Договоры ПРО, РСМД и открытому небу архитектура КВРН. Антонов напомнил, что всё это происходило на фоне хранения в Европе американского тактического ядерного оружия, что, по его словам, представляет собой "секрет Полишинеля".

"Украина и вовсе превращена Пентагоном в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ", — говорится в посте.

Он также сообщил о том, как планы американских военных разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе до конца 2024 года ракеты средней и меньшей дальности дестабилизируют этот регион. Помимо того, Соединённые Штаты пытаются оправдать собственные военные замыслы в космосе обвинениями в адрес Москвы в том, что та планирует разместить на орбите ядерное оружие.

Также посол заявил: особым цинизмом являются заявления Госдепа США по поводу того того что Россия якобы нелегитимно "нарушила" положения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Всё это, как утверждает дипломат, происходит на фоне стремления американцев нанести РФ "стратегическое поражение" на поле боя.

"Вместо того чтобы плодить бесполезные труды, местным чиновникам следует посмотреть на себя в зеркало и ответить на вопрос: делает ли более безопасным мир их слепое желание "наказать" Россию за отстаивание законных интересов? Ответ, как представляется, лежит на поверхности", — заключил Антонов.