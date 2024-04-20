Политолог назвал пять горячих точек на планете, где может вспыхнуть война

В мире намечаются пять горячих точек, где могут произойти как локальные стычки, так и полномасштабная война. Об этом в эфире программы "ЧП" на канале "360" рассказал политолог Юрий Светов.

Он обратил внимание, что интерес мировых игроков к Украине постепенно угасает, так как появляются новые "супермаркеты" в виде крупных локальных конфликтов. В том числе "полыхающий" Ближний Восток, с которого Израиль хочет что-то стрясти. В итоге данный конфликт постепенно перетекает в "вялотекущее убийство на годы".

Ещё одной точкой эксперт назвал Балканский полуостров. По его словам, в конфликт могут вступить Сербия и Молдавия. Правда, не между собой, а с соседями. Так, Молдавия может попытаться вступить в противостояние с Приднестровьем и Гагаузией на фоне того, что правительство страны хочет стать частью Румынии.

"Ради чего и президент приняла гражданство Румынии и молдавский язык переименован в румынский. Или второе — вступить в состав Европейского союза, ради чего осенью будет проведён референдум. С этим не соглашается Приднестровье, которое не хочет ни в Румынию, ни в Европейский союз. И Гагаузия, которая тоже об этом говорит", — сообщил Светов.

Сербская же элита, по его словам, хочет стать частью "золотого миллиарда", но не все желают быть вассалами тех, кто бомбил страну в период югославского конфликта. ЕС нуждается в Сербии, чтобы сделать последнюю послушной и заставить не претендовать на Косово.

Также конфликты могут вспыхнуть в странах Южного Кавказа. Эксперт считает, что Армению столкнут с Азербайджаном. Высока вероятность и обострения в Грузии, в которой пройдут парламентские выборы. Специалист считает, что после них победившая партия может вступить в столкновение с Абхазией и Южной Осетией.

По словам политолога, непростые отношения складываются в африканских странах. Он напомнил и о замороженном конфликте в Южной и Центральной Америке. Самым вероятным Светов считает конфликт между Китаем и Тайванем.

Эксперт выразил убеждённость, что США не допустят, чтобы мировая война началась на Ближнем Востоке, ведь Суэцкий канал чересчур важен в торговле нефтью. Опасность мировой войны, по мнению эксперта, сохраняется и в зоне СВО.