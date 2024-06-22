"Инструмент для манипулирования сознанием": Нарышкин раскрыл планы США использовать ИИ как оружие
Нарышкин: Разведслужбы США хотят использовать ИИ против неугодных стран
Разведка США хочет использовать искусственный интеллект в качестве оружия против неугодных стран, воздействуя на общественное сознание. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Разведывательные службы США стоят на пороге того, чтобы уже использовать технологии искусственного интеллекта как инструмент для манипулирования общественным сознанием в тех странах, которые США неугодны. Это может стать очень серьёзной проблемой, я бы сказал, для всего человечества", — сказал Нарышкин в эфире телеканала "Россия-24".
Ранее Life.ru сообщал, что некоторые атаки ВСУ по территории России могли осуществляться беспилотниками с задействованным искусственным интеллектом. Первыми об этом написали западные журналисты, отметив, что не обладают информацией, как это реализовано на практике и откуда у Незалежной такие технологии. Однако стало понятно, что такой БПЛА имеет процессор со спутниковыми данными и данными о местности.
ТАСС / Григоров Гавриил