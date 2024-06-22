"Инструмент для манипулирования сознанием": Нарышкин раскрыл планы США использовать ИИ как оружие

Разведка США хочет использовать искусственный интеллект в качестве оружия против неугодных стран, воздействуя на общественное сознание. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Разведывательные службы США стоят на пороге того, чтобы уже использовать технологии искусственного интеллекта как инструмент для манипулирования общественным сознанием в тех странах, которые США неугодны. Это может стать очень серьёзной проблемой, я бы сказал, для всего человечества", — сказал Нарышкин в эфире телеканала "Россия-24".