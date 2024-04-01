Маск оценил риск гибели человечества из-за искусственного интеллекта
Илон Макс считает, что ИИ с вероятностью 10–20% приведёт человечество к гибели
Миллиардер Илон Маск. Обложка © Flickr / Thomas Hawk
Не более 20% составляет вероятность того, что искусственный интеллект (ИИ) приведёт человечество к гибели. Об этом на посвящённой данному направлению конференции в Лос-Анджелесе заявил американский миллиардер Илон Маск.
"Я, вероятно, соглашусь с Джеффри Хинтоном (британско-канадский учёный, первопроходец в области ИИ. — Прим. Life.ru), что риск составляет около 10%, 20% или что-то около того", — заявил Маск, отметив при этом, что позитивный сценарий развития событий всё же более вероятен, чем негативный.
Ранее Life.ru писал, что Маск анонсировал новый проект компании Neuralink — мозговой имплант Blindsight. Новое устройство создаётся для того, чтобы возвращать зрение слепым людям.