Маск оценил риск гибели человечества из-за искусственного интеллекта

Не более 20% составляет вероятность того, что искусственный интеллект (ИИ) приведёт человечество к гибели. Об этом на посвящённой данному направлению конференции в Лос-Анджелесе заявил американский миллиардер Илон Маск.

"Я, вероятно, соглашусь с Джеффри Хинтоном (британско-канадский учёный, первопроходец в области ИИ. — Прим. Life.ru), что риск составляет около 10%, 20% или что-то около того", — заявил Маск, отметив при этом, что позитивный сценарий развития событий всё же более вероятен, чем негативный.