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1 апреля, 20:09

Маск оценил риск гибели человечества из-за искусственного интеллекта

Илон Макс считает, что ИИ с вероятностью 10–20% приведёт человечество к гибели

Миллиардер Илон Маск. Обложка © Flickr / Thomas Hawk

Миллиардер Илон Маск. Обложка © Flickr / Thomas Hawk

Не более 20% составляет вероятность того, что искусственный интеллект (ИИ) приведёт человечество к гибели. Об этом на посвящённой данному направлению конференции в Лос-Анджелесе заявил американский миллиардер Илон Маск.

"Я, вероятно, соглашусь с Джеффри Хинтоном (британско-канадский учёный, первопроходец в области ИИ. — Прим. Life.ru), что риск составляет около 10%, 20% или что-то около того", — заявил Маск, отметив при этом, что позитивный сценарий развития событий всё же более вероятен, чем негативный.

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Ранее Life.ru писал, что Маск анонсировал новый проект компании Neuralink — мозговой имплант Blindsight. Новое устройство создаётся для того, чтобы возвращать зрение слепым людям.

Алексей Соловьёв
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