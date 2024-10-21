Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по центру Москвы из-за Украины
Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в Японии в 2019 году. Обложка © kremlin.ru
Экс-президент США Дональд Трамп угрожал российскому лидеру Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Москва будет продолжать «преследовать Украину». Об этом американский политик заявил во время встречи с редакционной коллегией журнала The Wall Street Journal.
«Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чёртовой Москвы», — сказал экс-президент США.
Однако Трамп не уточнил, когда именно и при каких обстоятельствах произошёл этот разговор. Кроме того, отвечая на вопрос о возможном использовании военной силы против Китая в случае блокады Тайваня, Трамп выразил сомнение в необходимости таких действий, отметив свои хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее Трамп заявил, что знает, как решить вопрос с Пекином и Тайбэем. Политик пообещал ввести дополнительные пошлины в отношении КНР в случае, если страна «войдёт на Тайвань».