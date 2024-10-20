Трамп рассказал, как сможет разрешить вопрос между Китаем и Тайванем

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что знает, как решить вопрос с Китаем и Тайванью. Политик пообещал ввести дополнительные пошлины в отношении Пекина в случае, если он «войдёт на Тайвань» во время президентства при победе на выборах в Штатах.

«Я бы сказал: если вы нападете на Тайвань, мне жаль это делать, я обложу вас пошлинами в размере от 150% до 200%», – заявил республиканец в разговоре с The Wall Street Journal.