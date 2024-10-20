Трамп рассказал, как сможет разрешить вопрос между Китаем и Тайванем
Трамп хочет ввести новые пошлины в отношении Пекина в случае победы на выборах
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что знает, как решить вопрос с Китаем и Тайванью. Политик пообещал ввести дополнительные пошлины в отношении Пекина в случае, если он «войдёт на Тайвань» во время президентства при победе на выборах в Штатах.
«Я бы сказал: если вы нападете на Тайвань, мне жаль это делать, я обложу вас пошлинами в размере от 150% до 200%», – заявил республиканец в разговоре с The Wall Street Journal.
Дональд Трамп также добавил, что ему не придётся применять «военную силу против блокады Тайваня». Это всё потому что Си Цзиньпин хорошо знаком с республиканцем, уважает его и «знает, что я сумасшедший».
Напомним, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября, где Республиканскую партию будет представлять бывший президент Дональд Трамп, а Демократическую — действующий вице-президент Камала Харрис. . Согласно социальным опросам, ранее преимущество было на стороне Харрис. Однако после того, как на Трампа 15 сентября совершили попытку покушения, сообщалось, что его шансы на победу в выборах выросли до 50%.
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