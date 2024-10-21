Лавров: Россия следит за предвыборной борьбой Трампа и Харрис

Российские власти следят за предвыборной гонкой кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Камалы Харрис. Москва готова работать с любой администрацией, которую выберет американский народ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, главным условием для разговора двух держав после 5 ноября станет взаимное уважение и равноправие. Штаты должны не просто слышать, но и слушать позицию России, подчеркнул он.