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21 октября, 00:21

Лавров: Россия следит за предвыборной борьбой Трампа и Харрис

Российские власти следят за предвыборной гонкой кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Камалы Харрис. Москва готова работать с любой администрацией, которую выберет американский народ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, главным условием для разговора двух держав после 5 ноября станет взаимное уважение и равноправие. Штаты должны не просто слышать, но и слушать позицию России, подчеркнул он.

«Пока следим за предвыборной борьбой в США и на данный момент не наблюдаем признаков того, что мы к такому разговору вернёмся», — поделился глава МИД с aif.ru.

Трамп принялся обслуживать американцев в McDonald's за две недели до выборов
Трамп принялся обслуживать американцев в McDonald's за две недели до выборов

А пока Трамп и Харрис устраивают друг другу публичную выволочку, действующий президент Джо Байден всячески пытается избегать Владимира Зеленского перед уходом на пенсию. Чтобы хотя бы временно отвязаться от назойливых хотелок Киева, глава Белого дома сработал на опережение и отправил Украине новый пакет помощи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin / Wikipedia / Lawrence Jackson

Илья Пушкарев
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