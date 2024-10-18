«Играет в прятки»: Байдена уличили в нежелании встречаться с Зеленским в Европе

Издание напоминает, что две недели назад Байден отменил визит на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, сославшись на ураган «Милтон» во Флориде. В то же время изначально планировалось, что Зеленский также посетит базу, но этого не произошло. Также авторы публикации указывают на то, что такая позиция американского лидера связана с возможными планами Запада по достижению соглашения о прекращении огня на Украине, однако требования Киева этому мешают.