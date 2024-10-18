«Играет в прятки»: Байдена уличили в нежелании встречаться с Зеленским в Европе
BZ: Байден избегает встречи с Зеленским в рамках визитов в Европу
Джо Байден и Владимир Зеленскийй. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин
Президент США Джо Байден избегает встречи с Владимиром Зеленским в рамках визитов в Европу и «играет с ним в прятки». Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).
Издание напоминает, что две недели назад Байден отменил визит на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, сославшись на ураган «Милтон» во Флориде. В то же время изначально планировалось, что Зеленский также посетит базу, но этого не произошло. Также авторы публикации указывают на то, что такая позиция американского лидера связана с возможными планами Запада по достижению соглашения о прекращении огня на Украине, однако требования Киева этому мешают.
«Не получив ни рамштайнскую встречу, ни Байдена, Зеленский пустился в утешительный тур по Европе», — иронизируют журналисты BZ.
Ранее Life.ru сообщал, что 18 октября в Германию прилетит президент США Джо Байден, который встретится в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. В Белом доме заявили, что Байден не сможет встретиться с Зеленским во время визита в Европу.