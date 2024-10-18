В Берлине сотни людей вышли на митинг перед визитом Байдена

В Берлине проходит массовая акция протеста против размещения американских ракет на немецкой территории. Митинг начался у Бранденбургских ворот, неподалеку от американского посольства, перед визитом президента США Джо Байдена, сообщает ТАСС.

По оценкам организаторов, на демонстрацию собрались около 300 человек. Под лозунгами «Нет размещению оружия средней дальности — остановить военную политику США» протестующие держат плакаты с надписями «Ракетам США: доступа нет», «За мир и разоружение», «Господин Байден: нет оружия Украине и Израилю».

Для выражения своих требований у протестующих установлена сцена, с которой активисты призывают к миру и отказу от военных действий. Правопорядок на месте митинга поддерживают сотрудники берлинской полиции.