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17 октября, 22:51

В Берлине сотни людей вышли на митинг перед визитом Байдена

В Берлине проходит акция против размещения американских ракет перед визитом Байдена

В Берлине проходит массовая акция протеста против размещения американских ракет на немецкой территории. Митинг начался у Бранденбургских ворот, неподалеку от американского посольства, перед визитом президента США Джо Байдена, сообщает ТАСС.

По оценкам организаторов, на демонстрацию собрались около 300 человек. Под лозунгами «Нет размещению оружия средней дальности — остановить военную политику США» протестующие держат плакаты с надписями «Ракетам США: доступа нет», «За мир и разоружение», «Господин Байден: нет оружия Украине и Израилю».

Для выражения своих требований у протестующих установлена сцена, с которой активисты призывают к миру и отказу от военных действий. Правопорядок на месте митинга поддерживают сотрудники берлинской полиции.

Байден встретится в Берлине с Шольцем, Макроном и Стармером и обсудит Украину
Байден встретится в Берлине с Шольцем, Макроном и Стармером и обсудит Украину

Ранее в Берлине прошла демонстрация против поставок вооружений Киеву и за дипломатическое разрешение украинского и ближневосточного конфликтов. Акция была приурочена ко дню германского единства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kevin Hackert

Анатолий Цейко
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