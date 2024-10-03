В Берлине проходит демонстрация против поставок оружия киевскому режиму

В Берлине началась демонстрация против поставок вооружений Киеву и за дипломатическое разрешение украинского и ближневосточного конфликтов. Акция приурочена ко дню германского единства.

Мероприятие проходит на центральной площади парка Тиргартен. Организаторами демонстрации выступили левые движения республики, в частности депутат от «Левых» Зерен Пелльманн, глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, член правящей Социал-демократической партии — Ральф Штегнер и другие известные немецкие политики, руководители профсоюзов и организаций, выступающих за мир.

Предварительно, на акцию вышли по меньшей мере три тысячи человек, она проходит под лозунгом «Нет войне и вооружению, да — миру и международной солидарности». Манифестация является финальным мероприятием серии проходящих по всей столице ФРГ демонстраций, участники собираются на площади у прославленной Колонны Победы.

У демонстрантов при себе российские и палестинские флаги, а также плакаты, призывающие немецкое правительство направить усилия на мирное разрешение вооружённых конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Вагенкнехт в личной социальной сети призывала всех небезразличных граждан выйти на акцию, предупредив, что риск войны в Европе растёт, а саму Германию вот-вот втянут в прямое участие в украинском конфликте.