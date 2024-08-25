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25 августа, 15:00

В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине

В Амстердаме днём в воскресенье, 25 августа, прошла демонстрация против поставок оружия Украине. Обложка © YouTube / katja katja Gelbwesten

В Амстердаме днём в воскресенье, 25 августа, прошла демонстрация против поставок оружия Украине. Обложка © YouTube / katja katja Gelbwesten

В Амстердаме днём в воскресенье, 25 августа, прошла демонстрация против западных поставок оружия Киеву. На улицы нидерландской столицы сегодня вышли десятки человек.

Протест начался на площади Дам. Собравшиеся пришли с плакатами, на которых было написано: «Нет оружию ради мира!» и «За мир с Россией!». Участники акции вышли с российским триколором и с голубыми флагами с голубем, который символизирует мир. Примечательно, что демонстрация прошла достаточно мирно.

По мнению протестантов, Амстердам, поддерживая Украину вооружениями, фактически неофициально конфликтует с Москвой. Причём в кабмине Нидерландов не придерживаются единой точки зрения по вопросу помощи Киеву.

«Главная партия — это правая Партия свободы (PVV) под руководством (Герта) Вилдерса, а Вилдерс на самом деле против [конфликта]. Но «Народная партия за свободу и демократию» (VVD) и «Новый общественный договор» (NSC) поддерживают Украину», — отметил голландский журналист Аб Гителинк.

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В начале августа Украина получила от Нидерландов шесть истребителей F-16. Россия не раз отмечала, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.

Никита Осипов
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