Грету Тунберг задержали в Дании во время антиизраильской демонстрации

В Дании правоохранители задержали шведскую экоактивистку Грету Тунберг во время антиизраильской акции у Копенгагенского университета. В соцсетях появилось видео с моментом ареста девушки. Собравшиеся рядом демонстранты кричат ей вслед: «Ты не одна!».

Грету Тунберг задержали в Дании во время антиизраильской акции. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / studerendemodbesaettelsen

Активисты движения «Студенты против оккупации» выступили против сотрудничества с университетами Израиля, участники акции заняли здание университетского музея. Полицейские стали разгонять протестующих.

«Полиция отказалась подтвердить личности арестованных, однако представитель организации «Студенты против оккупации» заявил, что 21-летняя Тунберг была одной из задержанных. На [появившейся в Сети] фотографии Тунберг видно, что на ней надеты наручники, на плечи накинута чёрно-белая куфия», — пишет The Guardian.