Грету Тунберг задержали в Дании во время антиизраильской демонстрации
Грета Тунберг во время антиизраильской демонстрации в Дании. Обложка © ТАСС / EPA / Jan Kaare Ness
В Дании правоохранители задержали шведскую экоактивистку Грету Тунберг во время антиизраильской акции у Копенгагенского университета. В соцсетях появилось видео с моментом ареста девушки. Собравшиеся рядом демонстранты кричат ей вслед: «Ты не одна!».
Грету Тунберг задержали в Дании во время антиизраильской акции. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / studerendemodbesaettelsen
Активисты движения «Студенты против оккупации» выступили против сотрудничества с университетами Израиля, участники акции заняли здание университетского музея. Полицейские стали разгонять протестующих.
«Полиция отказалась подтвердить личности арестованных, однако представитель организации «Студенты против оккупации» заявил, что 21-летняя Тунберг была одной из задержанных. На [появившейся в Сети] фотографии Тунберг видно, что на ней надеты наручники, на плечи накинута чёрно-белая куфия», — пишет The Guardian.
Ранее полиция задержала Тунберг в мае в Мальмё на юге Швеции, где в то время там проходило Евровидение. Активистка участвовала в митинге в поддержку Палестины.