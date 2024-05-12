Полиция силой увела Грету Тунберг с митинга в Мальмё, где проходит Евровидение
Полиция увела Грету Тунберг с акции протеста в поддержку Палестины в городе Мальмё на юге Швеции. Обложка © X / Scherprechter1
В городе Мальмё на юге Швеции, где проходит песенный конкурс Евровидение, полиция силой увела экоактивистку Грету Тунберг. Она участвовала в митинге в поддержку Палестины на площади Хюллие Сташунсторг, пишет газета Expressen.
На данный момент правоохранители пытаются оттеснить демонстрантов, но тех становится всё больше. По данным прессы, атмосфера накаляется, демонстранты кричат нецензурную брань в адрес представителей порядка. К шведским полицейским присоединились правоохранители из Дании и Норвегии, которых специально вызвали в качестве подкрепления. Руководство полиции приняло решение перенаправить по другим веткам поезда, курсирующие по маршрутам, проходящим через станцию Хюллие.
Полиция увела Грету Тунберг с акции протеста в поддержку Палестины в городе Мальмё на юге Швеции. Видео © X / tendenciamexic
Митинги в Мальмё проходят с 9 мая. Сначала люди выступали против участия Израиля в Евровидении, Тунберг присутствовала и там. Протестующие били в барабаны и играли на волынках, а группа около 20 человек развернула гигантский флаг Палестины.