Полиция силой увела Грету Тунберг с митинга в Мальмё, где проходит Евровидение

В городе Мальмё на юге Швеции, где проходит песенный конкурс Евровидение, полиция силой увела экоактивистку Грету Тунберг. Она участвовала в митинге в поддержку Палестины на площади Хюллие Сташунсторг, пишет газета Expressen.

На данный момент правоохранители пытаются оттеснить демонстрантов, но тех становится всё больше. По данным прессы, атмосфера накаляется, демонстранты кричат нецензурную брань в адрес представителей порядка. К шведским полицейским присоединились правоохранители из Дании и Норвегии, которых специально вызвали в качестве подкрепления. Руководство полиции приняло решение перенаправить по другим веткам поезда, курсирующие по маршрутам, проходящим через станцию Хюллие.

Полиция увела Грету Тунберг с акции протеста в поддержку Палестины в городе Мальмё на юге Швеции. Видео © X / tendenciamexic