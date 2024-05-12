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11 мая, 21:41

Полиция силой увела Грету Тунберг с митинга в Мальмё, где проходит Евровидение

Полиция увела Грету Тунберг с акции протеста в поддержку Палестины в городе Мальмё на юге Швеции. Обложка © X / Scherprechter1

Полиция увела Грету Тунберг с акции протеста в поддержку Палестины в городе Мальмё на юге Швеции. Обложка © X / Scherprechter1

В городе Мальмё на юге Швеции, где проходит песенный конкурс Евровидение, полиция силой увела экоактивистку Грету Тунберг. Она участвовала в митинге в поддержку Палестины на площади Хюллие Сташунсторг, пишет газета Expressen.

На данный момент правоохранители пытаются оттеснить демонстрантов, но тех становится всё больше. По данным прессы, атмосфера накаляется, демонстранты кричат нецензурную брань в адрес представителей порядка. К шведским полицейским присоединились правоохранители из Дании и Норвегии, которых специально вызвали в качестве подкрепления. Руководство полиции приняло решение перенаправить по другим веткам поезда, курсирующие по маршрутам, проходящим через станцию Хюллие.

Полиция увела Грету Тунберг с акции протеста в поддержку Палестины в городе Мальмё на юге Швеции. Видео © X / tendenciamexic

Грету Тунберг задержали на несанкционированном митинге в Нидерландах
Грету Тунберг задержали на несанкционированном митинге в Нидерландах

Митинги в Мальмё проходят с 9 мая. Сначала люди выступали против участия Израиля в Евровидении, Тунберг присутствовала и там. Протестующие били в барабаны и играли на волынках, а группа около 20 человек развернула гигантский флаг Палестины.

Анатолий Симоненко
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