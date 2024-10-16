Байден встретится в Берлине с Шольцем, Макроном и Стармером и обсудит Украину

Президент США Джо Байден на этой неделе посетит Германию для встречи с тремя европейскими лидерами. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации, которая поступила от трёх европейских источников, Байден планирует провести в Берлине переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Ведущие поставщики оружия для Украины обсудят будущее поддержки этой страны в конфликте.

CNN также напоминает, что изначально лидеры должны были встретиться 12 октября на немецкой авиабазе «Рамштайн», где также должен был присутствовать Владимир Зеленский, однако позднее мероприятие отменили.