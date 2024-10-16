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16 октября, 04:49

Байден встретится в Берлине с Шольцем, Макроном и Стармером и обсудит Украину

Президент США Джо Байден на этой неделе посетит Германию для встречи с тремя европейскими лидерами. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации, которая поступила от трёх европейских источников, Байден планирует провести в Берлине переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Ведущие поставщики оружия для Украины обсудят будущее поддержки этой страны в конфликте.

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CNN также напоминает, что изначально лидеры должны были встретиться 12 октября на немецкой авиабазе «Рамштайн», где также должен был присутствовать Владимир Зеленский, однако позднее мероприятие отменили.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп выразил намерение разрешить конфликт на Украине через переговоры. Во время своего выступления в формате «таунхолл» в Пенсильвании он заявил о готовности решить проблему мирным путем.

Обложка ©

flickr / chegrubera

Артём Гапоненко
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