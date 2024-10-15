Байден дал Дуде громкое обещание вечно защищать Польшу

Защита Польши стала одной из вечных обязанностей США. Президент Америки Джо Байден дал слово лидеру прибалтийского государства Анджею Дуде, что Штаты всегда будут стоять на защите республики. Об этом говорится в книге американского журналиста Боба Вудворда «Война», которая вышла в свет во вторник.

По рассказу публициста, в апреле в консульстве Польши в Нью-Йорке он встретился с Дудой и смог обсудить некоторые моменты. Рассуждая об украинском конфликте, представитель Варшавы сказал автору книги, что «Байден пользуется стопроцентным доверием касательно обязательств, которые США взяли в отношении его страны».

«Мы всегда будем защищать Польшу», — заверил Байден президента Польши в ходе телефонного разговора.

В пример Дуда привёл ситуацию в феврале 2022 года. Тогда, перед началом СВО, Америка перебросили в Польшу 1,7 тысячи военнослужащих из элитных частей. Президент Польши сказал Вудворду, что для него это обещание «было крайне важно в эмоциональном отношении».