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12 октября, 15:53

В Польше заявили о создании американской базы ПРО для уничтожения российских ракет

МИД Польши: База ПРО в Редзикове создана для уничтожения ракет ВС РФ

Американская база противоракетной обороны (ПРО) на севере Польши предназначена для уничтожения не только иранских, но и российских ракет, если они будут лететь в сторону республики. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

«В ближайшие недели мы откроем базу ПРО в Редзиково недалеко от Пуцка (польские города в Поморском воеводстве, на Балтийском побережье. — Прим. Life.ru). Это база, о которой мы договорились с США», — сказал он в эфире Radio Rebeliant.

База ПРО в Редзиково, которая находится в 165 километрах от границы РФ, состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3). Ранее американские чиновники регулярно заявляли, что база ПРО направлена не против РФ, а якобы должна служить для защиты от иранских ракет.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Наталья Демьянова
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