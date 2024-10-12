В Польше заявили о создании американской базы ПРО для уничтожения российских ракет

Американская база противоракетной обороны (ПРО) на севере Польши предназначена для уничтожения не только иранских, но и российских ракет, если они будут лететь в сторону республики. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

«В ближайшие недели мы откроем базу ПРО в Редзиково недалеко от Пуцка (польские города в Поморском воеводстве, на Балтийском побережье. — Прим. Life.ru). Это база, о которой мы договорились с США», — сказал он в эфире Radio Rebeliant.

База ПРО в Редзиково, которая находится в 165 километрах от границы РФ, состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3). Ранее американские чиновники регулярно заявляли, что база ПРО направлена не против РФ, а якобы должна служить для защиты от иранских ракет.