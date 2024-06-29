Дуда продлил пребывание военных США и Канады в Польше до конца 2024 года 29 июня, 10:45 Дуда продлил пребывание военного контингента США в Польше. Обложка © freepik / kvasvector

Президент Польши Анджей Дуда своим указом разрешил военнослужащим США, Канады и Британии оставаться в стране до конца текущего года. Об этом сообщило в соцсети Х Бюро национальной безопасности республики (польская спецслужба).

"Президент Республики Польша издал указ, разрешающий оставаться на польской территории до 31 декабря 2024 года вместе с оружием и боевыми средствами компонентам союзных войск из следующих стран: США — до 6500 солдат, Великобритании — до 700 солдат, Канады — до 350 солдат", — говорится в тексте.

Американский посол в Варшаве Марк Бжезиньский уже отмечал, что всего на польской территории размещены свыше 10 тысяч солдат США. Их число было увеличено в два раза в 2022 году, а в прошлом году Польша разрешила американцам создать у себя первый постоянный военный гарнизон.

Ранее сообщалось, что польская армия призывает граждан записаться на специальную летнюю программу, в рамках которой можно научиться воевать на случай обострения противостояния с Россией. В дальнейшем рекруты смогут уйти в запас или продолжить служить в территориальной обороне. Сейчас армия Польши насчитывает 198 тысяч человек, обучение поможет увеличить число военнослужащих.

Авторы Татьяна Миссуми